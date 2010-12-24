Генпрокуратура объявила в розыск экс-председателя Госказначейства Татьяну Слюз

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-председателя Государственного казначейства Украины Татьяну СЛЮЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Она в розыске. По моему мнению, прокуратура милосердно поступила, что дала подписку о невыезде – ходите на следствие вместе с адвокатом, досказывайте свою невиновность. Но она этого не делала, потому следователь вынес постановление о доставке ее в суд и арест. Поэтому она и объявлена в розыск», - сказал В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с.г. тогдашний генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что бывшего руководителя Госказначейства Т.СЛЮЗ обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

«Есть решение суда о задержании и доставке в суду первого заместителя руководителя Госказначейства для избрания меры пресечения. Генеральная прокуратура будет настаивать на ее взятие под стражу», - сказал генпрокурор.

А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что это уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Госказначейства. По этому делу выдвинуто обвинение бывшему первому заместителю руководителя этого органа Татьяне ГРИЦУН. По решению суда она арестована.

Как отмечается в материалах дела, рассмотренных Печерским районным судом Киева, должностные лица Госказначейства в период с октября 2009 года по январь 2010 года давали указания своим подчиненным не перечислять конкурсные гарантии в сумме 800 млн. грн. участникам конкурса по приватизации Одесского припортового завода: компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора».