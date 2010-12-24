Пшонка: все вывезенные из Украины деньги будут возвращены
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заверяет, что все деньги, которые были вывезены из Украины, будут возвращены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.
«Все деньги, вывезенные из Украины, забранные у государства, будут возвращены в бюджет. С легкостью они забрали, но, хоть и тяжело, мы их найдем. Каждому будут иски, и все будут отвечать», - сказал В.ПШОНКА, прибавив при этом, что он также обращается к сегодняшним должностным лицам, что в случае, если также с легкостью они будут относиться к бюджетным средствам, то “будут допрошены следователями и будут сидеть в СИЗО”.
«Для нас нет значения – из новой они власти или из старой», - сказал В.ПШОНКА.