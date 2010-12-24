Объем продажи валюты на межбанке 23 декабря составил 753,3 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 23 декабря т.г. составил 753,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 183,7 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 545,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9710/7,9790, к 12:00 сузился спрэд – 7,9715/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9625/7,9655 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4485/10,4605, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4290/10,4425. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 10,4160/10,4260.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2606/0,2609, к 12:00 цены упали до 0,2599/0,2601. К закрытию цены остались на том же уровне.