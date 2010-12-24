НБУ берет под контроль деловую репутацию банкиров

Национальный банк Украины со следующей недели получит право контролировать соответствие деловой репутации руководителей коммерческих банков.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинского кредитно-банковского союза, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, с 26 декабря т.г. вступает в силу постановление Нацбанка №454 от 7 октября 2010 года «Об утверждении Изменений к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытии их филиалов, представительств, отделений».

Документом предусмотрено, что Национальный банк осуществляет контроль за соответствием деловой репутации руководства коммерческого банка требованиям законодательства Украины на протяжении всего времени пребывания на руководящей должности. В соответствии с действующими на сегодня нормативными актами, НБУ определяет соответствие деловой репутации только во время согласования кандидатур на руководящие должности в коммерческих банках.

Реализация данного процесса, согласно постановлению, возлагается на уполномоченный орган – Комиссию Нацбанка. Решения будут приниматься на основании полученной информации, в том числе путем рассмотрения писем, заявлений и жалоб вкладчиков, других кредиторов банка, органов государственной власти о фактах нарушения законодательства Украины.

Решение о внесении на рассмотрение Комиссии НБУ вопроса о соответствии/несоответствие деловой репутации руководителя банка принимается заместителем председателя Национального банка – куратором Службы банковского надзора или руководителем Службы банковского надзора при наличии хотя бы одного из таких оснований: выявление существенных изменений показателей деятельности банка; выявление конфликта интересов руководителя банка; невыполнение банком своих просроченных обязательств на протяжении пяти рабочих дней; неэффективность функционирования или неадекватность системы управления рисками банка; выявление недостатков в системе внутреннего контроля банка; неподача документов по письменному требованию уполномоченных работников Национального банка, укрывательство счетов, документов, активов.

В том случае, если Комиссия принимает решение о несоответствии руководителя банка требованиям законодательства Украины, Национальный банк в письменном виде выдвигает требование к наблюдательному совету банка о назначении на данную должность человека с соответствующей репутацией. Наблюдательный совет в недельный срок должен сообщить регулятору о принятых мерах.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», руководители банка должны иметь высшее экономическое, юридическое образования или образование в сфере управления, а также соответствующий стаж работы в банковской системе не менее 3 лет (эти два требования не распространяются на членов наблюдательного совета банка). Кроме того, руководители банка должны иметь безупречную деловую репутацию.