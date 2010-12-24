На парламент в 2011 году потратят более 900 млн. грн.

Государственным бюджетом Украины на 2011 год предусмотрено установить расходы парламента на следующий год в сумме более 900 млн. грн.

Соответствующие данные содержатся в законе о Государственном бюджете на 2011 год, принятом 23 декабря.

Депутаты, по сравнению с первым чтением Госбюджета, почти на 138 млн. грн. увеличили себе финансирование.

Так, проектом закона в первом чтении предусматривалось, что на осуществление законотворческой деятельности депутаты потратят 417, 2 млн. грн., а после внесенных поправок эта сумма возросла до 504,2 млн. грн. Также возросла сумма средств на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины с 166,8 млн. грн. до почти 181 млн. грн.; визиты депутатов за границу - с 6,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. Увеличилась, по сравнению с первым чтением, и сумма на обслуживание деятельности Верховной Рады Украины - с 95,2 млн. грн. до почти 126 млн. грн.; финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины - с 76 млн. грн. до почти 76,8 млн. грн.; освещение деятельности народных депутатов через средства телевидения и радиовещания – с 11,2 млн. грн. до 11,8 млн. грн. и финансовая поддержка издания газеты “Голос Украины” и журнала “Вече” возросли с 11,7 млн. грн. до немногим более 13 млн. грн. Таким образом, общее финансирование ВР составляет 923 млн. грн., а первое чтение предусматривало 786 млн. грн.

Как объяснил в комментарии корреспонденту УНИАН председатель Комитета ВР по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО, увеличение финансирования обусловлено объективными причинами. “Но нужно сравнивать не с суммой, которая была предложена на первое чтение, а с суммами, которые выделялись в 2010, 2009, 2008 годах”, - сказал председатель комитета. В.МАКЕЕНКО заметил, что на балансе Верховной Рады находятся санаторно-курортные комплексы на Южном берегу Крыма и там находятся памятники архитектуры, некоторым из которых уже по 100 лет. “Так эти средства планируется направить именно туда, чтобы эти комплексы не развалились. Эти средства нужны, чтобы поддержать нормальное содержание”, - сказал В.МАКЕЕНКО. Он также заметил, что часть средств пойдет на улучшение информатизации парламента. В частности, по словам председателя комитета, ежедневно депутаты получают законопроекты, которые распечатаны на первоклассной финской бумаге. “Наши коллеги берут, их и доносят до определенной коробки, даже не читая их. Конечно, мы хотим ввести электронное обращение проектов законов”, - сказал он. В.МАКЕЕНКО отметил, что в первый год этого введения это будет стоить дороже, однако потом будет значительная экономия на покупке этой бумаги. “Планируется и сюда направить средства. Я, к сожалению, не знаю, сколько это будет стоить, поскольку должны быть проведены тендерные процедуры”, - сказал он.

*** Финансирование Верховной Рады Украины в бюджете 2010 года было установлено на уровне 822 млн. грн.