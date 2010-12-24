Профицит платежного баланса Украины составил 5,77 млрд. долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-ноябре 2010 г., по предварительным данным, составил 5,777 млрд. долл. против 13,505 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по итогам ноября т.г. дефицит платежного баланса составил 145 млн. долл. против 578 млн. долл. в ноябре 2009 года.