Украине для роста кредитования необходим закон о защите прав кредиторов - банкир

Украине для роста кредитования необходимо принятие закона о защите прав кредиторов.

Об этом заявил председатель правления «Правэкс-Банка» Сергей НАУМОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 48 (828) 25 - 29 декабря 2010).

«Первоочередным условием полноценного возобновления кредитования сегодня является принятие закона о защите прав кредиторов, рассмотрение которого парламентом, несмотря на его актуальность, затягивается», - заявил С.НАУМОВ, добавив, что «закон необходим». «Даже если многие его нормы непопулярны, они ничем не грозят хорошим и добросовестным заемщикам. Если мы хотим, чтобы банки финансировали экономику, то им нужна правовая защита. Законопроект почти готов, банковское сообщество активно участвует в его подготовке. Думаю, что финальная версия учтет интересы как банков, так и заемщиков, потому поддержка у него будет», - отметил он.

Банкир отмечает, что уровень ликвидности в системе уже позволяет кредитовать - банки сейчас «страдают» от сверхликвидности, у них избыток ресурсов. «Сейчас мы уже видим, что, в принципе, можно уже выдавать кредиты на два-три года, не нарушая нормативов разрыва ликвидности. Ведь, не кредитуя, банки не зарабатывают доходов (кредитные доходы составляют около 85% доходов среднестатистического украинского банка), в то время как постоянно несут затраты, в том числе по тем же депозитам», - пояснил С.НАУМОВ.

Однако, по его словам, проблема в том, что все эти ресурсы - короткие, из-за чего серьезно повышается рискованность вложений в длинные активы. Стоимость займов для конечных заемщиков достаточно высока, поэтому она далеко не каждому бизнесу по карману.

По словам банкира, на сегодня условия, сложившиеся на рынке, непривлекательны, отчасти из-за отсутствия достаточно длинного ресурса. «Но в том числе и потому, что банки, опять-таки, не чувствуя себя достаточно защищенными в нынешней правовой среде, закладывают в стоимость кредитов всевозможные риски и выдвигают целый ряд дополнительных условий и требований. В результате и кредиты слишком дорогие, и круг потенциальных заемщиков очень ограничен», - подчеркнул банкир.

«Поэтому сама по себе конкуренция между банками и их борьба за существующих клиентов за счет снижения ставок или разработки квази-продуктов не создаст качественного толчка для роста кредитования и экономики. Для этого необходимо развитие самого рынка - увеличение количества потенциальных вкладчиков и заемщиков. Этого можно достичь за счет улучшения качества регуляторной и фискальной сфер, введения второго уровня пенсионной системы и т.д. - всего того, о чем уже многократно говорилось. Речь идет о комплексе намеченных структурных реформ (причем не только в финансовом секторе), которые необходимы, чтобы обеспечить стабильность развития экономики и ее рост», - подытожил С.НАУМОВ.