Литвин не берется прогнозировать причастность Тимошенко к коррупции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не берется прогнозировать возможную причастность бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО к коррупции, поскольку считает, что это должны делать следственные органы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

"Я не являюсь следователем. Я очень хорошо знаю народное поверье - от сумы и тюрьмы не зарекайся", - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, он не ощущает радости по поводу тех событий, которые происходят сейчас вокруг Ю.ТИМОШЕНКО. "В то же время я считаю, что нужно, чтобы любой процесс, любое следствие не только против известных в Украине лиц происходило объективно", - сказал он. Председатель ВР отметил, что в любом деле не должно быть двусмысленных толкований и разночтений. "Я не следователь, я не знаю суть этого дела, поэтому не собираюсь заранее высказывать те или иные оценки. Это было бы неправильно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству ущерба при закупке должностными лицами правительства Ю.ТИМОШЕНКО 1 тыс. автомобилей «скорой помощи» за полученные под государственные гарантии кредитные средства иностранного банка.

«Закупили автомобили под государственные гарантии за кредиты взятые в одном из иностранных банков под «скорую помощь», а они не годятся под это. И это не десять, не сто автомобилей, а тысяча. И цена завышена на 50 млн. грн.», - сказал генпрокурор.