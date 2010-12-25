Малый бизнес нуждается в реформировании социального страхования – Ляпина

Для того, чтобы малый бизнес начал выполнять миссию поглощения человеческих ресурсов, следует осуществить реформу социального страхования.

Об этом пишет народный депутат Украины от «Нашей Украины – Народной самообороны» Ксения ЛЯПИНА в статье для «Зеркала недели» (№ 48 (828) 25 - 29 декабря 2010).

«Сейчас нанимать работника является едва ли не самым большим бедствием, которое может постигнуть предпринимателя. Почему? Потому что стоит он ему очень дорого. Давайте посчитаем простым методом. Возьмем предпринимателя, работающего на общей системе налогообложения и оказывающего услуги. Его наемный работник с каждой тысячи начисленных ему гривен получит 830 гривен так называемыми чистыми деньгами. При этом 820 гривен предприниматель должен заплатить государству на его зарплату. Каким образом это происходит? Разумеется, из зарплаты работника удержат 15% подоходного налога и 2% - взнос в Пенсионный фонд. Кроме того, предприниматель должен уплатить на него почти 40% социального взноса, и на все это вместе, т.е. уже на 1400 гривен, еще 20% НДС, поскольку заработная плата с начислениями является частью добавленной стоимости. Таким образом, если посчитать все вместе, получим, что на 830 гривен, которые получит работник, еще 820 гривен следует перечислить государству», - указывает депутат.

Она отмечает, что при таких пропорциях «ни один работодатель не будет работать честно и прозрачно, и не потому, что он такой плохой, а потому, что теряется любой экономический смысл работы его наемного работника».

«Вот и возникает потребность с помощью упрощенной системы налогообложения подменять наемный труд субконтрактными отношениями. И это будет происходить, пока не будет решена проблема сверхвысоких начислений на фонд заработной платы», - подчеркивает депутат.

По мнению К.ЛЯПИНОЙ, решить ее следует двумя способами: первый - кардинально уменьшить начисления, второй - разделить их пополам между работодателем и гражданином.

«Без реформы социального страхования легализации не состоится. И не стоит пенять на малый бизнес - он лишь инструмент сокрытия, а не его причина. Надо ликвидировать причину, а не бороться с инструментом», - подчеркивает парламентарий.