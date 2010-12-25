«Правэкс-Банк» намерен войти в десятку крупнейших банков

АКБ «Правэкс-Банк», входящий в четвертую десятку крупнейших банков Украины, намерен в ближайшие годы войти в десятку крупнейших банков.

Об этом заявил председатель правления «Правэкс-Банка» Сергей НАУМОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 48 (828) 25 - 29 декабря 2010).

«Поставлена абсолютно четкая стратегическая задача - войти в число десяти крупнейших участников рынка уже в ближайшие годы и затем закрепиться в первой пятерке. Надо сказать, что такие цели абсолютно адекватны для Intesa Sanpaolo: банк является лидером рынка в Италии, а ее дочерние структуры входят как минимум в первую десятку в большинстве стран своего присутствия», - заявил С.НАУМОВ.

Он сообщил, что на сегодня продолжается реорганизация банка. «Пришлось одновременно заниматься оптимизацией и трансформацией сети. Чтобы привести ее в соответствие со стандартами и принципами организации группы, было сокращено более 177 отделений, взамен созданы шесть региональных центров по работе с малым и средним бизнесом и шесть розничных региональных центров. Сейчас у нас около 420 отделений - это оптимальное на сегодняшний день количество, покрывающее всю Украину», - сообщил председатель правления.

По словам банкира, процесс реорганизации уже прошел наиболее активную фазу, поэтому новых серьезных сокращений сети уже не будет. «Если какие-то отделения и будут закрываться, то это больше будет связано с перспективностью того или иного региона либо с реаллокацией точек присутствия путем поиска более эффективных и выгодных мест их расположения», - отметил он.

Кроме того, С.НАУМОВ сообщил, что один из главных приоритетов развития банка - корпоративный сегмент. «Правэкс» всегда был ориентирован на розницу. Все обязательства по кредитам юрлиц к концу 2009 года лишь немного превышали 290 млн. грн. Но сегодня модель ведения бизнеса поменялась. Мы переориентировались на более структурированную универсальную бизнес-модель. Сейчас мы начали активную работу по привлечению корпоративных клиентов», - сообщил банкир.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 5,891 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,444 млрд. грн., обязательства – 4,958 млрд. грн., уставный капитал – 1,562 млрд. грн., собственный капитал – 932,377 млн. грн.

«Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года получил убыток в размере 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".