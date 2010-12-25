Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение с Кипром – Азаров

Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после открытия автомобильного движения на Жулянском путепроводе в Киеве.

«Отношения с европейской страной, членом Евросоюза должны быть европейские. А это означает, что мы сейчас ускорим наши переговоры, будем искать взаимоприемлемый выход, и мы этот выход найдем. Мы не собираемся ни с Кипром, ни с любой другой страной разговаривать языком угроз, ультиматумов. Это не в нашем духе, и не в нашем стиле… Идти по пути каких-то односторонних действий наше правительство не будет, кто бы там что не говорил», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что проблему с оффшорами нужно решать в комплексе. «Если говорить в общем об оффшорах, то у нас в мире существует, наверное, более 50 оффшоров, в том числе в таких странах, как Великобритания. Поэтому искусственное привлечение внимания к одной стороне как бы отвлекает наше внимание от общей проблемы взаимодействия и экономических связей с оффшорами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения.

С.ТИГИПКО также сообщил, что по его поручению Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы для рассмотрения на заседании правительства. «У нас действительно есть возможность, заранее предупредив (Кипр – УНИАН), выйти из соглашения», - сказал С.ТИГИПКО.

Ранее С.ТИГИПКО также заявлял, что экономические интересы Украины не должны страдать из-за соглашения, подписанного еще во времена СССР.

«Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: оттуда инвестировано больше 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. Всем понятно, что эти инвестиции – средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения. Именно поэтому мы должны перекрыть каналы потерь бюджета через офшоры», - отмечал С.ТИГИПКО.

Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было подписано 29 октября 1982 года.

Переговоры с Кипром об изменении этого соглашения Украина ведет с 1997 года.