Томенко требует от налоговой разъяснить принципы взаимоотношений с плательщиками единого налога

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО инициирует предоставление парламенту информации от налоговой администрации относительно взаимоотношений налоговых органов с плательщиками единого налога.

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, появилась информация, что в некоторых регионах налоговики заключают с предпринимателями, которые платят единый налог, соглашения, что такое льготное налогообложение будет действовать только на протяжении первого квартала 2011 года.

В то же время, напомнил вице-спикер, согласно принятому Налоговому кодексу, такое налогообложение должно происходить целый год. «Налоговая администрация должна дать разъяснение по поводу того, на каких основаниях заключаются эти соглашения, и на каких основаниях нарушается налоговый кодекс», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, если информация действительно подтвердится, то руководство Налоговой администрации должно уйти в отставку.

«Нельзя допускать налоговый произвол. Поэтому руководство налоговой должно официально разъяснить принципы своих взаимоотношений с плательщиками единого налога на протяжении 2011 года», - сказал он.