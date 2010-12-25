Князевич критикует исключение из антикоррупционного законопроекта проверок родственников госслужащих

Исключение из антикоррупционного законопроекта нормы об обязательном декларировании доходов и расходов всеми близкими людьми и родственниками государственных служащих имеет политические мотивы.

Такое мнение в комментарии «Зеркалу недели» высказал народный депутат от блока «Наша Украина - Народная самооборона», член рабочей группы по доработке законопроекта №7487 Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«По сути, отсутствие этой нормы полностью выхолостило антикоррупционный законопроект», - заявил он.

По мнению парламентария, контроль и специальная проверка близких лиц госслужащих дали бы реальный инструмент проверки и привлечения к ответственности чиновников. «И мне непонятно, зачем вообще было менять наше в целом весьма прогрессивное антикоррупционное законодательство, если данная норма из него исключена? Очевидны политические мотивы», - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

Он подчеркнул также, в законопроекте «повторены ряд абсурдных статей, уже полтора года бывшие предметом критики всех специалистов».

«Так, в перечень субъектов для специальной антикоррупционной проверки подпадают все общественные организации, а также все члены участковых и территориальных избирательных комиссий. Т.е. проверке будут подвергаться люди, которые никакого отношения к государственной службе не имеют. Боюсь, что после того как наши силовые структуры начнут проверять избирательные комиссии, в них останутся работать члены только одной партии», - резюмировал депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона №7487 «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», инициированный президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в четверг, 23 декабря.