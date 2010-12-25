Янукович уволил начальника налоговой милиции Шейбута и назначил Головача
15:10, 25 декабря 2010Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины - начальником налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.
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