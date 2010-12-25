Захарченко назначен председателем ГНАУ вместо Папаики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ. В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

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