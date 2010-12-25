Захарченко назначен председателем ГНАУ вместо Папаики
15:44, 25 декабря 2010Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.
В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.
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