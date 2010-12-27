Эксперт: диапазон пары евро/доллар на текущей неделе будет в рамках 1,3000-1,3300

На текущей предновогодней неделе на мировом рынке FOREX можно ожидать абсолютно любых изменений курсов валют, и связано это будет, в первую очередь, с уходом части участников рынка в отпуск. Такое мнение высказали аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их словам, в предновогодние дни обычно и происходят необычные и порой необъяснимые движения. В плане новостей неделя также не обещает быть слишком насыщенной. Так, в ЕС будут опубликованы лишь данные по изменению объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также индекс потребительских цен в Германии. В Великобритании ожидается релиз индекса цен на жильё от Nationwide. Довольно интересный пакет данных перед праздниками будет опубликован в Японии: по безработице, объёму промышленного производства и обороту розничной торговли, а также национальный индекс потребительских цен. Кроме того, в США запланирован выход индексов производственной активности от ФРС-Далласа, потребительской уверенности, производственной активности от ФРС-Ричмонда, данных по рынкам труда и жилья.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, ценовой диапазон пары евро/доллар на текущей неделе будет находиться в рамках 1,3000-1,3300, пары фунт/доллар – 1,5300-1,5600, в паре со швейцарским франком доллар может обновить многолетний минимум и уйти в район 0,9450, сопротивлением выступит отметка 0,9700. Доллар/иена будет двигаться в рамках 82,50-84,30.