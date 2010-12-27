НБУ выдал разрешение на объединение ПУМБ и «Донгорбанка»

Национальный банк Украины (НБУ) 22 декабря т.г. предоставил разрешение на проведение реорганизации «Донгорбанка» путем его присоединения к «Первому Украинскому Международному Банку» (ПУМБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПУМБ, переданном агентству УНИАН.

По информации пресс-службы, председатель наблюдательных советов банков Илья АРХИПОВ считает, что с получением разрешения регулятора можно говорить о юридическом начале процесса интеграции ПУМБ и «Донгорбанка», который планируется завершить во второй половине 2011 года.

Также Нацбанк утвердил план реорганизации путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБ, утвержденный приказом единого акционера (ООО «СКМ Финанс).

Как сообщал УНИАН, акционеры ПУМБ и «Донгорбанка» в ноябре т.г. на совместном собрании приняли решение об объединении двух банков в один путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБу.

На прошлой неделе Группа СКМ заявила о том, что с российской Группой «Ренессанс Кредит» достигнуто соглашения о покупке 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»). Планируется, что сделка будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета, "Банк Ренессанс-Капитал" продолжит работать как отдельная юридическая структура в рамках банковского направления бизнеса Группы СКМ.

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины и занимает 13-е место по уровню активов, объем которых на 1 октября 2010 года составил 18,744 млрд. грн.

АО «Донгорбанк» – правопреемник «Акцептбанка» (Донецк), на сегодня входит в группу крупных банков и по объему активов (9,869 млрд. грн.) занимает 23-е место среди 176 банков Украины.

СКМ является главным акционером в обеих банках.