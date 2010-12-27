Налоговую службу возглавил Захарченко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины.

В.ЗАХАРЧЕНКО родился 20 января 1963 года в г. Константиновка Донецкой области. В 1986 году закончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году - Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР, в 1998 году - магистрат Национальной академии внутренних дел Украины, в 2010 году - „Полтавский университет экономики и торговли, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки специалистов” по специальности „Учет и аудит”.

С мая 2008 года по июль 2009 года В.ЗАХАРЧЕНКО занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области, с июля 2009 года по июнь 2010 года - первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области, с июня по июль 2010 года - первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины.