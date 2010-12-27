Янукович назначил Захарченко председателем Государственной налоговой службы
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.
В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины.
В.ЗАХАРЧЕНКО родился 20 января 1963 года в г. Константиновка Донецкой области. В 1986 году закончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году - Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР, в 1998 году - магистрат Национальной академии внутренних дел Украины, в 2010 году - „Полтавский университет экономики и торговли, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки специалистов” по специальности „Учет и аудит”.
С мая 2008 года по июль 2009 года В.ЗАХАРЧЕНКО занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области, с июля 2009 года по июнь 2010 года - первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области, с июня по июль 2010 года - первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины.