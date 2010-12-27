Межбанк к 12.00: торги по доллару - 7,9610-7,9690 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9535/7,9640 грн./долл., к 12:00 цены выросли 7,9610/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2610/14, к 12:00 цены поднялись 0,2617/20. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 30,4510 (+0,0091).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3141/43, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4545/10,4710, к 12:00 цены уши вверх 10,4715/10,4880.