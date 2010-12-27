Головач назначен начальником налоговой милиции вместо Шейбута

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальника налоговой милиции.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины - начальником налоговой милиции геннерал-майора налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.

А.ГОЛОВАЧ родился в 1969 году в Донецке. В 1996 году закончил Донецкий Государственный университет, в 2000 году - Национальную академию внутренних дел. С июня 2002 года по ноябрь 2009 года возглавлял управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. С марта по декабрь 2010 года - первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.