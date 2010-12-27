Профицит платежного баланса - 5,8 млрд.долл. против 13,5 млрд.долл. дефицита годом ранее

Профицит платежного баланса Украины в январе-ноябре 2010 г., по предварительным данным, составил 5,777 млрд. долл. против 13,505 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по итогам ноября дефицит платежного баланса составил 145 млн. долл. против 641 млн. долл. в ноябре 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-ноябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 1 млрд. 636 млн. долл., что на 536 млн. долл. больше, чем за соответствующий период 2009 года., в том числе, в ноябре — 508 млн. долл. (в ноябре 2009 года — 318 млн. долл.).

Профицит по капитальному и финансовому счету в ноябре составил 363 млн. долл. Он, в основном, был обеспечен привлечениями по гарантированным правительством долгосрочным кредитам и облигациям реального сектора, а также сохранением достаточно высоких объемов поступлений прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, в ноябре сохранялся повышенным спрос на валюту на наличном рынке.

С начала 2010 года профицит капитального и финансового счета достиг 7,4 млрд. дол., при этом, за 11 месяцев 2009 года дефицит составлял 12,4 млрд. дол.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ноябре были наибольшими в текущем году (725 млн. дол.). Этот уровень был обеспечен благодаря инвестициям в банковский сектор (77,8% от общего объема чистых поступлений). В целом с начала года чистый приток ПИИ составил 4,8 млрд. дол., что на 6,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4,5 млрд. дол.), из них в банковский

сектор поступило 41% (в прошлом году - 43%).

Сальдо по кредитам и облигациям сохраняется позитивным – 1,3 млрд. дол. США в ноябре.

Операции банковского сектора по кредитам и облигациям в ноябре были почти сбалансированными: отрицательное сальдо составляло 89 млн. дол. (rollover составил 92% против 80% в октябре).

В целом за январь-ноябрь 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора было положительным - 650 млн. дол. (сравнительно с дефицитом 8,4 млрд. дол. за соответствующий период прошлого года).

По данным НБУ, в ноябре продолжался прирост наличной валюты вне банковской системы в значительных объемах – 1,5 млрд. дол. (в октябре – 1,7 млрд. дол.). В целом за 11 месяцев т.г. прирост валюта вне банков составила 5,8 млрд. дол., что на 32,9% меньше, чем за соответствующий период в прошлого года.

Отрицательное сальдо платежного баланса в ноябре (145 млн. дол.) было профинансировано за счет резервных активов. Их объем состоянием на 1 декабря 2010 года составлял 33,5 млрд. дол., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяцев будущего периода.