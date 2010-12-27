НБУ продал 24 декабря банкам депозитные сертификаты на 2,293 млрд. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 23 декабря т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2,293 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, от одного банка было привлечено 28 млн. грн. сроком на 3 дня под 0,2% годовых, от двух банков – 750 млн. грн. сроком на 42 дня под 5,5% годовых.

НБУ продал свои депозитные сертификаты двум банкам на срок 56 дней под 6% годовых в объеме 1,515 млрд. грн.

По данным НБУ, объем межбанковского ресурсного рынка 24 декабря составил 3,284 млрд. грн., при этом средневзвешенная ставка была на уровне 8,5% годовых, в том числе, по кредитам овернайт – 6,3% годовых.

Как сообщалось, в ноябре т.г. объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков составил 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.). Объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Объем межбанковского ресурсного рынка 14 декабря составил 2,493 млрд. грн. средневзвешенная ставка по кредитам была на уровне 0,5% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 0,5% годовых.