Курс национальной валюты будет стабильным, заверяет Азаров

Национальная валюта будет вести себя стабильно, уверен премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации.

«Как вела себя национальная валюта? Стабильно. Так она себя и будет вести, потому что основа стабильности национальной валюты — это, прежде всего, системная работа НБУ и правительства. И когда предыдущий премьер валила все на Нацбанк — она лукавила. Не может быть стабильной валюта в стране, где падает экономика, где государство ведет себя как транжир», - сказал Н. АЗАРОВ.

По его словам, в условиях, когда правительство и НБУ ведут согласованную политику и думают о том, что происходит с валютными резервами, «национальной валюте абсолютно ничего не угрожает».

«Для этого есть валютные резервы государства, и они сейчас выросли у нас с 24 млрд. до 34 млрд. долл. Прибавить надо, безусловно, и валютные резервы самого правительства, а у нас их ни много, ни мало - а вот сейчас еще поступит транш (МВФ — УНИАН) — и будет где-то около 3 млрд. долл. Так что их можно спокойно заплюсовать к валютным резервам НБУ. То есть мы уже обогнали докризисный уровень», - сказал премьер.

В этом контексте Н.АЗАРОВ вспомнил свой брифинг, проведенный в субботу, 25 декабря, в ходе которого корреспондент УНИАН задал вопрос, поступили ли средства очередного транша кредита МВФ в Украину.

«Я сначала хотел серьезно ответить, а потом вспомнил и подумал, что я даже не поинтересовался, пришли деньги или нет. Еще секунда размышлений - и мне захотелось, честное слово, пританцовывать, вальс-гопака сплясать. Я, правда, этого не сделал, потому что журналисты подумали бы, что премьер с ума сошел. После той безнадеги, которую мы имели в марте, позволить себе не думать о том, пришли деньги или нет… действительно, можно в пляс пуститься», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря т.г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов США.