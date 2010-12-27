Налоговая милиция пока не будет ликвидирована – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что налоговая милиция в ближайшее время не будет ликвидирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе представления нового руководства Государственной налоговой службы Украины.

«Нам нужно делать все так, чтобы налоговой милиции не существовало лет так через десять», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом, ставя задачи перед новым руководством, премьер подчеркнул, что налоговая милиция должна перейти на партнерские отношения с налогоплательщиками, а результатом работы этого подразделения должно быть не количество возбужденных уголовных дел, а увеличение сумм поступления в бюджет.

Кроме того, премьер поставил задачу перед новым руководством обеспечить автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) добросовестным налогоплательщиком.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Другим указом Президент освободил от должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

Кроме того, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальника налоговой милиции. Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины – начальником налоговой милиции генерал-майора налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.

Напомним, в начале декабря т.г. указом Президента ГНАУ была реорганизована в Государственную налоговую службу Украины.