Товарооборот между Украиной и Беларусью ожидается на уровне 4,5 млрд. долл. – Клюев
16:56, 27 декабря 2010Финансы
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Товарооборот между Украиной и Беларусью по итогам 2010 года ожидается на уровне 4,5 млрд. долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
"За 10 месяцев у нас товарооборот 3,5 млрд. долларов, за два месяца еще около миллиарда будет, и по итогам года товарооборот точно превысит 4,5 миллиарда", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году общий товарооборот между Украиной и Беларусью сократился до 3,08 млрд. долл.
В 2009 году Беларусь заняла третье место после России и Казахстана среди стран СНГ – торговых партнеров Украины и седьмое место – среди стран мира.
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