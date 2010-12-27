Товарооборот между Украиной и Беларусью ожидается на уровне 4,5 млрд. долл. – Клюев

Товарооборот между Украиной и Беларусью по итогам 2010 года ожидается на уровне 4,5 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

"За 10 месяцев у нас товарооборот 3,5 млрд. долларов, за два месяца еще около миллиарда будет, и по итогам года товарооборот точно превысит 4,5 миллиарда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году общий товарооборот между Украиной и Беларусью сократился до 3,08 млрд. долл.

В 2009 году Беларусь заняла третье место после России и Казахстана среди стран СНГ – торговых партнеров Украины и седьмое место – среди стран мира.