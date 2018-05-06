Бюджет-2011: правительство Азарова затянуло пояс экономике

Несмотря на оптимистические декларации Кабмина относительно перспектив украинской экономики в ближайшем будущем, разработанный им бюджет свидетельствует, что в реальности правительство не очень-то уверенно в этом. Пытаясь перестраховаться от вполне возможного очередного вхождения экономики в депрессию, смета расходов и доходов достаточно сдержанная. Такое решение можно было бы приветствовать, если бы экономить бюджетные средства власть начала с себя, как это сделало руководство европейских стран...

Формируя бюджет на следующий год, правительство исходило из достаточно умеренных прогнозов развития экономики. Рост ВВП, заложенный при расчете доходов основной казны, составляет 4,5%, главным драйвером будет промышленность, которая подрастет на 6%. Оценки потенциального роста весьма скромные, особенно это касается промпроизводства. В промышленном комплексе сейчас есть незадействованные мощности, поэтому при восстановлении рынков потенциал роста может составить свыше 10% при минимуме инвестиций. К примеру, черная металлургия, на которую приходится 40% промпроизводства, способна увеличить объемы выпуска продукции на 20% - был бы спрос.

Свидетельством опасений по поводу наполнения бюджета в следующем году также является заниженный прогноз инфляции - 8,9%. Как следствие, сужаются доходы госбюджета. Это, во-первых, смягчает риск обвинений в непрофессионализме в случае провала показателей, а, во-вторых, позволяет Кабмину оправдывать сдерживание социальных расходов.

Законом о государственном бюджете на следующий год доходы казны определены в размере 281,46 млрд. грн., что всего лишь на 28,71 млрд. грн., или на 11,4% больше, нежели в 2010 году. Расходы составят 321,94 млрд. грн., увеличатся против плановых на этот год всего на 16,27 млрд. грн., или на 5,3%. Таким образом, с учетом инфляции правительство фактически снижает расходы бюджета. Освобожденные финансовые ресурсы Кабмин направит на:

- снижение налогового давления на экономику, прежде всего, сокращение до 23% ставки налога на прибыль предприятий, предоставление льгот по НДС и пр.;

- увеличение доходов местных бюджетов за счет передачи им финансовых источников (согласно новому бюджетному кодексу), ранее закрепленных за государственным бюджетом;

- снижение дефицита бюджета. Он составит 38,84 млрд. грн, или 3%.

Позитивным моментом можно назвать сокращение привлечения долговых ресурсов до 91,3 млрд грн., две трети которых пойдет на погашение долгов предыдущих периодов.

Такой бюджет, в принципе, можно было бы приветствовать, поскольку он способствует оздоровлению системы государственных финансов. Замечания касаются того, что правительство решило экономить средства на многом, только не на обслуживании органов государственной власти. Украинские чиновники продолжат закупать дорогие автомобили, оплачивать за счет бюджетных средств перелеты, мобильную связь, лечение и отдых в привилегированных учреждениях, недоступных для остальных украинцев. Вместо этого сокращаются расходы на медицину и армию. К примеру, в 2011 году предусмотрено установить расходы парламента в размере более 900 млн. грн., а в нынешнем году они составляли примерно 822 млн. грн. Также в бюджете предусмотрено резкое увеличение финансирования силовых структур – СБУ на 20%, МВД – почти на 2 млрд. грн.

Определенные опасения также вызывает реальность установленного дефицита. Правительство почему-то исключило из расходов бюджета дотации НАК «Нафтогаз Украины», урезало трансферт Пенсионному фонду, не учитывает расходы на капитализацию НАК, рекапитализацию банковской системы, на поддержку Аграрного фонда (для этого Кабмин планирует выпустить облигации на 5 млрд. грн.). Как результат - дефицит госфинансов, как минимум, удваивается.

Оппозиция называет нынешний бюджет антисоциальным. Он действительно направлен на сдерживание социальных расходов. Впервые за последние 8 лет рост соцпоказателей ожидается ниже, нежели экономических. В бюджете заложен прогнозируемый рост реальной заработной платы на уровне 4%. Кроме того, серьезно приторможена динамика увеличения базовых социальных размеров. Прожиточный минимум поднимется с 875 до 953 грн., или всего на 8,9%, минимальная заработная плата - с 922 до 1004 грн., или на 8,9%, почасовая заработная минимальная плата - с 5,52 до 6,04 грн/час.

К слову, по критериям ООН, бедностью считается суточный доход менее 2 долл. Суточный же доход украинца с минимальной заработной платой - 4 долл.

С учетом инфляции (если, конечно, правительство удержит ее в установленных рамках, чего власти не удавалось последние 8 лет) реальные показатели базовых социальных стандартов в следующем году останутся на уровне 2010 года. Фактически, рост в этой сфере заморожен.

В принципе, Кабмин поступил весьма грамотно и политически эффективно. Низкий показатель инфляции, заниженный рост ВВП, умеренное увеличение фонда оплаты труда дают возможность максимально сократить прогнозируемые номинальные доходы и расходы бюджета, тем самым обезопасив себя от возможного невыполнения госказны. Вполне вероятно, что показатели окажутся более высокими. В данном случае правительство сможет задекларировать «профессиональную» победу в виде перевыполнения плана...

Алексей Левицкий (для УНИАН)