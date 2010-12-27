Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9560-7,9635 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9535/7,9640, к 12:00 цены выросли - 7,9610/7,9690. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9560/7,9635.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2614, к 12:00 цены поднялись - 0,2617/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2616/0,2618.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3624 (-0,0795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3075/1,3170.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4545/10,4710, к 12:00 цены уши вверх - 10,4715/10,4880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,4695/10,4855.