Спрос на доллары продолжает превышать предложение - эксперт

Спрос на доллары США на украинском рынке в течение прошедшей недели продолжал превышать предложение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его словам, курс гривни к доллару США до среды включительно находился на уровне 7.97-8.00. В четверг наблюдалось увеличение предложения валюты на рынке, что привело к снижению курса к концу недели до 7.97-7.98. НБУ проводил интервенции все дни, кроме пятницы. На каждой интервенции НБУ уменьшал спрэд между покупкой/продажей валюты, что говорит о стабилизации курса на данном этапе.

Как полагает С.МИШТА, увеличение предложения валюты на рынке могло способствовать время платежей в бюджет страны, уменьшение остатков гривны на счетах банков в НБУ. Остатки банков на корсчетах в НБУ всю неделю снижались с уровня 21 миллиард гривень в понедельник до уровня 16.8 миллиарда гривень в пятницу, что также связано с периодом налоговых платежей.

По прогнозам эксперта, «на текущей неделе, вероятнее всего, мы сможем увидеть некоторую стабилизацию на валютном рынке. Это может быть связано как с уменьшением количества свободной гривны на счетах банков в НБУ, так и с налоговыми платежами компаний, а также, безусловно, с предновогодней неделей и всеобщим уменьшением активности участников рынка».