Польша удвоила гарантию по банковским депозитам

Польские власти увеличили гарантию по банковским депозитам с 50 до 100 тыс. евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующие изменения в закон подписал президент Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Закон, который польские власти приняли согласно обязательствам в рамках членства в Евросоюзе, вступит в силу после его публикации.

По данным польского Bankowy Fundusz Gwarancyjnyj (BFG), который гарантирует все банковские депозиты в Польше, в стране c 2002 года не обанкротился ни один банк.

С 1995 по 2001 год банкротами стали 94 банка, 89 из которых кооперативные (5 - коммерческие).

В Польше государство гарантирует в случае банкротства банков возврат депозитов физических и юридических лиц (кроме финансовых институтов), в том числе органов местного самоуправления, а также специальных школьных и рабочих касс.