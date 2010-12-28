Золото дорожает, доллар - падает

Цены на золото в понедельник, 27 декабря, выросли, получив поддержку от слабеющего по отношению к мировым валютам курса доллара.

Так, февральский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгового дня подорожал на 0,4% - до 1385 доллара за тройскую унцию.

Доллар в понедельник подешевел по отношению к евро на опасениях игроков рынка о том, что дальнейшие снижение цен на недвижимость в США станет препятствием на пути ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, в частности, повышения ставки, сообщает Bloomberg.

С начала 2010 года золото подорожало на 26%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.