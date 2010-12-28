Межбанк: открытие торгов - 7,9610/7,9680

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9610/7,9680 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2629/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5235/10,5345. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3215/17 (понедельник - 1,3141/43).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.