Объем продажи валюты на межбанке 27 декабря составил 393,9 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 27 декабря т.г. составил 393,9 млн. долл. (в эквиваленте), что на 71,2 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 273,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9535/7,9640, к 12:00 цены выросли - 7,9610/7,9690. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9560/7,9635.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2614, к 12:00 цены поднялись - 0,2617/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2616/0,2618.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4545/10,4710, к 12:00 цены уши вверх - 10,4715/10,4880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,4695/10,4855.