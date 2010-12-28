Эксперт: сегодня возможно укрепление доллара к основным конкурентам

Во вторник, 28 декабря, не следует ожидать сильных движений по паре GBP/USD, так как Лондонская биржа закрыта, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их данным, определяющими могут стать новости из США: индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда.

Прогнозные значения по этим показателям неплохие, и если они оправдаются, то возможно укрепление «американца» к основным конкурентам, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.