Розничные тарифы энергоснабжающих компаний вырастут на 4-5%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на январь 2011 года на 4-5%, по сравнению с установленными для декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии, со ссылкой на постановление регулятора от 23 декабря т.г. №1955.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 января возрастут на 4% - до 57,47 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса на 5% - до 72,03 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, НКРЭ увеличила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на январь 2011 года на 4,9% - до 527,12 грн. за МВт/ч (без НДС), по сравнению с установленной для декабря 2010 года.

На протяжении IV квартала т.г. регулятор сохранял розничные тарифы на электроэнергию на уровне 55,27-68,6 коп. за кВт/час (без НДС).

Справка УНИАН. В течение 2010 года розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 16,8%, для потребителей второго класса – на 9,4%.