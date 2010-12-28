НБУ снял курсовое ограничение

Национальный банк Украины отменил ограничение 2-процентного отклонения курса валюты в коммерческих банках от официального курса.

Соответствующее постановление НБУ №544 от 14 декабря т.г. опубликовано сегодня в газете “Урядовый курьер”.

Кроме того, 544-м постановлением НБУ разрешил проводить на валютном рынке операции «своп». К валютным операциям на условиях "своп" отнесены сделки, предусматривающие одновременное заключение договоров, условия которых объединяют покупку или продажу иностранной валюты на условиях "спот" с обратной продажей или покупкой той же валюты на условиях "форвард". В документе отмечается, что оба договора в рамках такой операции должны заключаться с одним и тем же партнером.

Постановлением предусмотрено, что НБУ может проводить валютные интервенции по покупке-продаже иностранной валюты на условиях "своп" сроком до 3-х месяцев.

Постановление №544 вступает в силу с дня официального обнародования.

Как сообщал УНИАН, 2% ограничение отклонения курса купли/продажи банками наличной валюты от официального курса было введено постановлением НБУ №462 от 29 сентября 2004 года.