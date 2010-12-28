Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9630-7,9680 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9610/7,9680, к 12:00 цены выросли до 7,9690/7,9750. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 7,9630/7,9680.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2629/0,2633, к 12:00 цены поднялись - 0,2633/0,2635. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2300 (-0,1324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3160/1,3270.

Рынок евро/гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5235/10,5345, к 12:00 цены уши вверх - 10,5370/10,5505. К закрытию торгов ценовые показатели по евро/гривне достигли уровня 10,5590/10,5720.