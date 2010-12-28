Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы и программу развития на 2011 год

Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы и программу ее социально-экономического развития на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании сессии Киевсовета, после того, как соответствующие проекты бюджета и программы были представлены депутатам.

Согласно розданным документам, в проекте бюджета доходы Киева в 2011 году будут составлять 16,37 млрд. грн. расходы – 16,37 млрд. грн. Кроме того, на сферу госуправления предусмотрено на следующий год в бюджете столицы 585,8 млн. грн., на сферу образования – 3 млрд. 466,2 млн. грн.; на здравоохранение – 2 млрд. 649,8 млн. грн.; на соцзащиту – 2 млрд. 221,1 млн. грн.; на сферу жилищно-коммунального хозяйства – 1 млрд. 196 млн. грн.; на культуру и искусство – 443,3 млн. грн.; на сферу развития физической культуры и спорта – 97,2 млн. грн.; на СМИ – 33,7 млн. грн. Расходы на транспорт, дорожное хозяйство и связь предусмотрены в объеме 376,2 млн. грн.; на строительство – 780,4 млн. грн.; на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в проекте бюджета столицы предусмотрено 7,6 млн. грн.).