НБУ объяснил изменения в постановлениях о деятельности межбанка

Национальный банк Украины в своем письме №13-116/6839-6839 объяснил недавние изменения в постановлениях, регулирующих деятельность валютного межбанка.

Как говорится в письме, текстом которого располагает УНИАН, речь идет о постановлении НБУ № 544 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты по вопросам торговли иностранной валютой» (зарегистрировано в Минюсте 24 декабря 2010 года №1329/18624); постановлении № 545 «О внесении изменений в постановление правления НБУ от 2 июня 2008 года №152» и постановлении №543 «О признании утратившими силу постановлений правления Нацбанка».

В Нацбанке указывают, что в связи со вступлением в силу вышеуказанных документов механизм функционирования межбанковского валютного рынка остается без изменений. А именно, уполномоченный банк осуществляет операции по купле-продаже иностранной валюты в первую очередь в пределах самого банка по согласованным с клиентами (кроме банков) курсам. Кроме того, уполномоченный банк проводит операции по соглашениям, заключенным с другими уполномоченными банками, исключительно как продавец или как покупатель каждого вида иностранной валюты Классификатора иностранных валют и банковских металлов по согласованному курсу.

Регулятор объясняет, что в соответствии с постановлением №544 уполномоченные банки имеют право осуществлять исключительно с Национальным банком Украины операции купли-продажи иностранной валюты на условиях СВОП, механизм проведения которых будет обнародован дополнительно. Банки также могут осуществлять покупку иностранной валюты с целью обеспечения выполнения операций, право на проведение которых предоставлено индивидуальной лицензией НБУ.

В постановлении №544 конкретизирован перечень документов, на основании которых физические лица-нерезиденты осуществляют подтверждение источников происхождения национальной валюты Украины с целью покупки иностранной валюты за счет средств на текущем счете в национальной валюте, а именно - на основании выписки (справки) уполномоченного банка о сумме начисленных процентов по вкладам (депозитам).

Документом возобновлена норма об использовании купленной иностранной валюты за гривни или обменянной на другую иностранную валюту не позднее чем через десять рабочих дней после дня ее зачисления на текущий счет клиента.

Регулятор также сообщает, что возобновляется действие режима корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях, открытых в уполномоченных банках. Эта норма установлена Положением об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях, утвержденным постановлением правления Национального банка Украины от 26 марта 1998 года №118 и зарегистрированным в Минюсте 10 апреля 1998 г. № 231/2671.

Вышеуказанные постановления вступают в силу со дня официального опубликования постановления №544 в газете «Урядовий кур’ер”, то есть с 28 декабря 2010 года.