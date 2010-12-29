Янукович подписал закон о госбюджете-2011

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», а также Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с целью усовершенствования механизмов формирования государственного бюджета, недопущения сужения полномочий органов местного самоуправления, обеспечения соблюдения принципов прозрачности и справедливости во время исполнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и других законодательных актов Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ разработать и в установленном порядке внести в Верховную Раду Украины проект закона Украины о внесении ряда изменений в действующее законодательство.

Они, в частности, касаются: обеспечения скорейшего пересмотра размера прожиточного минимума для детей; зачисление в бюджет г. Киева 100% налога на доходы физических лиц; отнесение к полномочиям Верховной Рады Украины (Верховной Рады АРК, местного совета) согласования решения Кабинета министров Украины относительно передачи бюджетных назначений от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому, перераспределения расходов государственного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Украины, а также распределению и перераспределению объема субвенций и дополнительных дотаций из государственного бюджета в местные бюджеты; определение в Кодексе Украины о недрах и Законе Украины «О нефти и газе» исчерпывающих оснований предоставления специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукционов; обеспечение соблюдения прав органов местного самоуправления во время установления в Законе Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" порядка предоставления недвижимого имущества в аренду, которое не используется ими для осуществления своих функций; ограничение государственного регулирования относительно обязательности выплаты дивидендов в государственный бюджет в части распространения такого регулирования только на хозяйственные общества, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше, а также хозяйственные общества, 50% и больше акций (доли, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций.

Кроме того, Президент поручил премьер-министру Н.АЗАРОВУ и председателю НБУ Сергею АРБУЗОВУ разработать и внести в Верховную Раду Украины согласованный проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины», направленном на обеспечение независимости НБУ во время составления и выполнения сметы доходов и расходов центрального банка.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада приняла в целом государственный бюджет Украины на 2011 год. За принятие закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также внефракционные депутаты. Фракции «БЮТ-Батькивщина» и большая часть НУ-НС участия в голосовании не принимали и не присутствовали в сессионном зале.

Принятым документом доходы государственного бюджета Украины на 2011 год определены в сумме 281.464.879,4 тыс. грн., расходы - 321.948.850,3 тыс. грн.

Законом установлен предельный размер дефицита госбюджета в сумме 38.843.000 тыс. грн.