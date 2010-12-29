Королевская: решить проблему с наполнением Пенсионного фонда может детенизация зарплат

Экономический эффект от предложенной правительством пенсионной реформы – всего 1,7 млрд. грн. при общем дефиците Пенсионного фонда 26,6 млрд. грн. При этом в бюджете на 2011 году финансирование содержания чиновников увеличивается более чем на 2 млрд. грн.

Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на встрече с представителями исполнительной власти и общественных организаций, посвященной обсуждению пенсионной реформы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, во встрече приняли участие руководители Министерства труда и социальной политики, Государственного центра занятости, сотрудники секретариатов профильных Комитетов Верховной Рады, главы женских общественных организаций, независимых профсоюзов, директоры ассоциаций и союзов предпринимателей, представители пенсионных фондов, ученые, правозащитники.

Обращаясь к участникам встречи, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Нам нужно предложить такую модель реформирования пенсионной системы, которая будет принята обществом и не создаст почву для новых Майданов. Решить проблему с наполнением Пенсионного фонда может детенизация зарплат, 50% которых находится в тени. Необходимо создать стимулы, при которых и работодателям будет выгодно платить работникам официальную зарплату, с которой отчисляются сборы в Пенсионный фонд. Для этого достаточно снизить налоги на зарплату и ввести индивидуальные пенсионные счета. Чтобы быстрее и безболезненнее перейти от солидарной системы к накопительной, необходимо международные кредиты, которые берет правительство, направить на реформирование пенсионной системы. На более поздних этапах улучшить ситуацию с наполнением Пенсионного фонда поможет комплексная государственная программа улучшения демографической ситуации путем увеличения рождаемости».

По мнению главы парламентского комитета, Украина не готова к повышению пенсионного возраста ни по одному из трех основных параметров: продолжительность жизни, возможность найти работу в предпенсионном возрасте, состояние здоровья. «Во-первых, средняя продолжительность жизни в Украине ниже, чем в среднем в Европе. По разным данным, по уровню продолжительности жизни Украина занимает 110-113 место в мире (со средним показателем 66 лет). Во-вторых, в стране отсутствует система непрерывного образования для взрослых. Это приводит к невозможности для пожилых людей выдерживать конкуренцию на рынке труда. В-третьих, состояние здоровья украинских граждан ограничивает их трудоспособность и увеличивает смертность среди населения трудоспособного возраста. На протяжении 2000-2005 годов смертность мужчин в трудоспособном возрасте выросла на 12,2%, женщин - на 9%», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы ожидали, что правительство предложит обществу модель, которая позволит сбалансировать доходы Пенсионного фонда, повысить пенсии, сохранить социальные гарантии для людей, и продемонстрирует расчеты, на которых основана такая реформа. Вместо этого проводится нечеловеческий эксперимент над пожилыми людьми - механическое повышение возраста выхода на пенсию и сокращение социальных обязательств государства, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Экономический эффект от предложенных мер – всего 1,7 млрд. грн. при общем дефиците Пенсионного фонда 26,6 млрд. грн. При этом в бюджете на 2011 году финансирование содержания чиновников увеличивается более чем на 2 млрд. грн. Получается, наши женщины должны позже выходить на пенсию, чтобы чиновникам привольно жилось на бюджетные деньги?».

Глава Комитета ВР считает, что пенсионный эксперимент откровенно дискриминирует инвалидов, увеличивая страховой стаж и для них, нарушает права работающих пенсионеров-чернобыльцев и ветеранов труда, которые теряют право на специальную пенсию. «Женщины, не имеющие права на получение пенсии вследствие недостаточного стажа, начнут получать государственную социальную помощь не с 58, а с 63 лет», - возмутилась народный депутат.

Как отметили в комитете, по итогам встречи была создана рабочая группа по подготовке предложений и поправок к правительственному законопроекту «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», координатором которой избрана Элла ЛАМАХ – руководитель Всеукраинской общественной организации «Центр – Развитие демократии». Рабочая группа обобщит предложения общественных организаций и до конца января 2011 года подготовит материалы для проведения Комитетских слушаний о пенсионной реформе в Украине.