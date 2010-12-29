Колесников назвал Винницу лучшим городом Украины для развития бизнеса

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ назвал Винницу лучшим городом в Украине по административному режиму для развития бизнеса.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке после участия в заседании областного оргкомитета по подготовки региона к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Говоря о том, что надо создавать в области условия для развития малого и среднего бизнеса, Б. КОЛЕСНИКОВ в присутствии донецкого губернатора Анатолия БЛИЗНЮКА и мэра Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал: «У нас Президент сегодня из Донецкой области, и премьер, а почему лучшим на сегодняшний день по админрежиму для бизнеса является город Винница? На этот вопрос предстоит ответить городскому голове (Донецка)».

Вице-премьер-министр раскритиковал то, что в Донецке для открытия бизнеса необходимо потратить много времени на различные согласования, в том числе, на решение этого вопроса с начальником отдела торговли и общественного питания горисполкома, заместителем донецкого мэра Геннадием ТКАЧЕНКО.

«Ну вот, за сколько времени сегодня можно открыть бизнес, открыть магазин? – обратился он к А. ЛУКЬЯНЧЕНКО, - За день, за год, или это зависит от того, кто открывает, или какое у Геннадия ТКАЧЕНКО на этот момент настроение, не поругался ли он с любимой тещей, все ли хорошо, хорошо ли он позавтракал… Отчего это зависит?… Просто город должен не иметь таких проблем».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО на это ответил: «Думаю, что в течение 15 дней вы откроете». На что Б. КОЛЕСНИКОВ, обращаясь к журналистам, сказал: «Все слышали?» и предложил им проверить на личной практике, насколько правдивы заверения мэра.