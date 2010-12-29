Азаров: рост ВВП по итогам 2010 г. составит более 4%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что рост ВВП по итогам 2010 года будет составлять более 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что несмотря на то, что в бюджет 2010 года был заложен показатель роста ВВП на уровне 3,7%, уже сейчас можно говорить, что рост ВВП превысит 4%.