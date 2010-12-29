Эксперт: сегодня серьезных движений на рынке FOREX не будет

Серьезных движений на рынке в среду, 29 декабря, можно ожидать с открытием европейских площадок, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их словам, во-первых, стоит обратить внимание на изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны. Во-вторых, интересны действия участников Лондонской биржи, которая впервые за несколько дней возобновила торги.

Согласно прогнозу аналитиков FOREX CLUB в Украине, по паре EUR/USD возможен уход ниже 31 позиции. Иена продолжит котироваться в диапазоне 82.00 -83.00. Для фунт/доллара актуальными будут рамки 1,5300-1,5450.