Кабмин внес изменения в порядок уплаты единого налога

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок уплаты единого налога.

Правительственным постановлением от 27 декабря 2010 года №1196, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, вносятся изменения в постановление от 16 марта 2000 года №507.

Документом в частности предусматривается, что распределение уплаченных субъектами малого предпринимательства сумм единого налога Государственной казначейской службой не будет осуществляться с 1 января 2011 года.

Предусматривается, что субъект малого предпринимательства будет уплачивать 43% начисленного единого взноса на счета соответствующего бюджета, 57% - на счета органов Пенсионного фонда, как часть суммы единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Справка УНИАН. С 1 января 2011 года в Украине начинает действовать Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Закон предусматривает введение в Украине единой системы сбора страховых взносов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предлагается с 1 января 2011 года ввести уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, консолидировав в Пенсионном фонде функции учета плательщиков.

Законом предусмотрено, что единый взнос не входит в систему налогообложения. Налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса. Для бюджетных учреждений сумма единого взноса распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 4,1322 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 3,8567 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,551 процента; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 91,4601 процента.