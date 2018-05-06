НБУ отпустил курс в свободное плавание…

Национальный банк Украины снял ограничение, согласно которому банки могли лишь один раз в день менять курс покупки/продажи наличной валюты, причем отклонение от официального курса должно было быть в рамках 2% (постановление НБУ №544 от 14 декабря 2010 г.). Это требование было введено регулятором в 2004 году (постановление №462 от 29 сентября 2004 г.).

Кроме того, 544-м постановлением НБУ разрешил проводить на валютном рынке операции «своп». К ним отнесены сделки, предусматривающие одновременное заключение договоров, условия которых объединяют покупку или продажу иностранной валюты на условиях «спот» с обратной продажей или покупкой той же валюты на условиях "форвард". В документе отмечается, что оба договора в рамках такой операции должны заключаться с одним и тем же партнером.

Постановлением предусмотрено, что НБУ может проводить валютные интервенции по покупке-продаже иностранной валюты на условиях «своп» сроком до 3-х месяцев.

Постановление 544 было вчера, 28 декабря, обнародовано в «Урядовом курьере» и вводилось в силу со дня опубликования. Именно с этого же дня и стала подниматься волна на валютном рынке. Вопросов было больше объяснений. Тогда украинский центробанк решил прокомментировать ситуацию.

Регулятор пояснил идею...

В Нацбанке указывают, что в связи с вступлением в силу документа механизм функционирования межбанковского валютного рынка остается без изменений. То есть, уполномоченный банк осуществляет операции по покупке/продаже иностранной валюты, в первую очередь, в пределах самого банка по согласованным с клиентами (кроме банков) курсам. Кроме того, уполномоченный банк проводит операции по соглашениям, заключенным с другими уполномоченными банками, исключительно как продавец или как покупатель каждого вида иностранной валюты Классификатора иностранных валют и банковских металлов по согласованному курсу.

Регулятор объясняет, что в соответствии с постановлением №544 уполномоченные банки имеют право осуществлять исключительно с Национальным банком операции покупки/продажи иностранной валюты на условиях «своп», механизм проведения которых будет обнародован дополнительно. Банки также могут осуществлять покупку иностранной валюты с целью обеспечения выполнения операций, право на проведение которых предоставлено индивидуальной лицензией НБУ.

В постановлении конкретизирован перечень документов, на основании которых физические лица-нерезиденты осуществляют подтверждение источников происхождения национальной валюты Украины с целью покупки иностранной валюты за счет средств на текущем счете в национальной валюте, а именно - на основании выписки (справки) уполномоченного банка о сумме начисленных процентов по вкладам (депозитам).

Документом возобновлена норма об использовании купленной иностранной валюты за гривню или обменянной на другую иностранную валюту не позднее, чем через десять рабочих дней после дня ее зачисления на текущий счет клиента.

Регулятор также сообщает, что возобновляется действие режима корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривне, открытых в уполномоченных банках.

***Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Как правило, сделка валютный своп проводится с одним контрагентом, то есть, обе конверсионные операции осуществляются с одним и тем же банком. Это так называемый чистый своп (pure swap). Однако допускается называть свопом комбинацию двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, заключенных с разными банками — это сконструированный своп (engineered swap).

Спот (Spot) – сделка, которая проводится немедленно, в то время как передача денег обычно происходит в течение двух дней с момента заключения сделки. Спот или дата спот означает дату валютирования, которая наступает через два рабочих дня с даты заключения сделки. Рынок, на котором товары продаются за наличные и доставляются немедленно, принято называть спот-рынком (Forex spot), который также считается международным валютным рынком текущих конверсионных операций.

В угоду МВФ - выжидательная позиция

Для принятия такого решения было ряд причин. Фактически 2010 год украинский валютный рынок пережил при относительно стабильном курсе - в январе т.г. он составлял 7,985 грн./долл., а под конец года - 7,96 грн./долл. Небольшие изменения глобально на ситуацию не влияли. Возможно, именно поэтому Кабмин заложил в госбюджете на 2011-ый курс 7,95 грн./долл.

События 2010-го на валютном рынке подтвердили, что НБУ под силу контролировать ситуацию - для этого достаточно вовремя выходить с интервенциями. Правда, приходится тратить драгоценную валюту из запасников. Но на 1 декабря т.г. в «закромах» находилось более 33 млрд. долл., из них около 7 млрд. долл. – кредитные средства Международного валютного фонда. Именно Фонд в преддверии очередного транша настоятельно рекомендовал Нацбанку и правительству перепрофилироваться на более гибкую валютную политику и экономно относиться к НЗ, учтя тот факт, что после 2011-го надо будет платить по долгам, на что придется истратить около 6,5 млрд. долл. А с 2013 года дойдет дело и до займов МВФ.

Уходящий год еще раз напомнил и о специфике украинского валютного рынка. По итогам 11 месяцев, прирост наличной валюты внебанковского сектора составил более 5,8 млрд. долл. - меньше, чем в 2009 году, но больше, чем в докризисный период. Тенденция долларизации экономики страны за счет увеличения в обращении доли наличной валюты продолжается. При чем, как не сложно догадаться, часть этой налички формируется за счет продажи инвалюты Нацбанком. Может, не совсем научно, но практически это выглядит следующим образом - Украина получает кредиты от МВФ, НБУ часть этой валюты продает на межбанке для удержания курса, еще часть конвертируется в наличку и затем оседает в «неофициальной экономике». Между тем, когда придет время погашать долги, этот «теневой сегмент» вряд ли будет благосклонным…

Теперь, с четом решения НБУ, отклонение курса при валютообменных операциях будет формироваться под влиянием рынка, который время от времени может иметь разный спрэд. Нельзя сказать, что уже завтра банки активно «откликнутся». Скорее всего, упразднение ограничений носит упреждающий характер и позволит финансовым структурам более гибко влиять на курс, который теперь будет более подвижным. А НБУ сможет время от времени занимать выжидательную позицию и не спешить с продажей из золотовалютных запасов.

В данной ситуации курс в 2011 году может колебаться от 7,5 до 8,5 грн./долл. в зависимости от спроса и предложения на рынке. Евро будет более подвижным - от 9,8 до 11,9 грн. Но это только прогнозы, время все расставит по своим местам…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)