Индия оспорит в ВТО торговую поддержку ЕС Пакистану

Индия, Бангладеш и Перу не согласны с предложением Евросоюза предоставить беспошлинный доступ к текстильной продукции из Пакистана в виде мер по оказанию помощи после наводнения.

Как сообщает сегодня The Economic Times со ссылкой на представителей правительства Индии, эти страны проинформировали Всемирную организацию торговли (ВТО), что такие меры со стороны ЕС ущемляют интересы конкурентов.

Решение относительно предложения ЕС разрешить беспошлинный импорт 75 наименований пакистанской продукции, из которых 64 - продукция текстильной промышленности, было отложено на последнем заседании Комитета ВТО по торговле товарами после того, как три страны высказали свои замечания.

Предполагается, что решение может быть принято на следующем заседании Комитета в январе.

"Индия полностью поддерживает намерение ЕС помочь Пакистану, но помощь следовало бы предоставлять напрямую деньгами", - заявил представитель Департамента торговли правительства Индии.

Правительство Индии отмечает, что ее текстильная промышленность может пострадать в результате предлагаемых ЕС мер, поскольку Пакистан является одним из наиболее серьезных конкурентов Индии на европейском рынке.

Издание отмечает, что ЕС может предоставить Пакистану преференции только по согласованию с Комитетом ВТО.

Согласно планам ЕС, предполагалось позволить беспошлинный импорт 75 наименований продукции из Пакистана, начиная с января 2011 года на общую сумму в 900 млн. евро.

В 2009 году Индия экспортировала в ЕС текстильной продукции на общую сумму в 5,9 млрд. долл., что почти в два раза больше, чем Пакистан, поставивший текстильной продукции на 2,2 млрд. долл. Вместе с тем власти Индии отмечают, что предоставление Пакистану преференций может значительно снизить долю индийской продукции на европейском рынке.

The Economic Times также отмечает, что свое неудовольствие предложением о беспошлинном импорте текстильной продукции из Пакистана выразили и ряд стран-членов ЕС, в частности Португалия, Испания и Италия.