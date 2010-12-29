Комбанки не имеют права изменять курс в течение дня

14:03, 29 декабря 2010
Финансы
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НБУ поясняет...

Коммерческие банки не имеют права изменять курс купли-продажи иностранной валюты на протяжении дня.

Такое объяснение содержится в письме Национального банка Украины № 13-121/6879-23873 от 29 декабря 2010 года в связи с отменой действия ряда постановлений.

Текстом письма располагает УНИАН.

Как сообщалось, вчера НБУ обнародовал ряд постановлений, которыми разрешалось комбанкам осуществлять операции СВОП с Нацбанком, снималось 2%-ное ограничение по отклонению наличного курса от официального курса НБУ и т.д.

Регулятор подчеркивает, что банки должны руководствоваться действующим постановлением №502, которым утверждался порядок организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Этот циркуляр, в частности, гласит, что установление курса купли-продажи иностранной валюты за гривни является прерогативой председателя правления банка, который издает соответствующий приказ.

Кроме того, в постановлении №502 содержится непосредственная норма о том, что «банк (финансовое учреждение) не имеет права изменять значения курса покупки и продажи иностранных валют на протяжении операционного (рабочего) дня».

Этот документ также предусматривает право Нацбанка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

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