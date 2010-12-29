Гостаможслужба предлагает усилить контроль за реализацией товаров

Государственная таможенная служба Украины инициирует рассмотрение вопроса относительно необходимости документального подтверждения во время реализации на внутреннем рынке товаров легальности их ввоза и суммы уплаченных налогов.

Об этом сегодня во время интернет-конференции на портале ЛІГА.net сообщил глава Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК.

«Специалисты таможенной системы пришли к выводу, что даже если вообще освободить все товары от уплаты таможенных платежей, то импортеры сумму неуплаченных налогов все равно вложат в свою прибыль и рентабельность, и цена при этом на внутреннем рынке не снизится», - сказал И.КАЛЕТНИК. По его словам, если посчитать любой товар продуктовой группы, например бананы, апельсины, лимоны, то себестоимость ввоза плюс все логистические расходы и цена реализации отличаются от трех до шести раз. «Это свидетельствует о банальной спекуляции и желании наживы за счет простых граждан Украины – потребителей», - сказал он.

Поэтому, отметил И.КАЛЕТНИК, таможенная служба инициирует на сегодняшний день рассмотрение вопроса относительно необходимости документального подтверждения во время реализации на внутреннем рынке товаров легальности их ввоза и суммы оплаченных налогов. «Тогда это даст возможность налоговой службе, Антимонопольному комитету своевременно реагировать на такие вещи», - уверен глава Гостаможслужбы.