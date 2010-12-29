Двум участникам предпринимательского Майдана избрана мера пресечения

Двум участникам акции протеста предпринимателей на Майдане Незалежности против нового Налогового кодекса судами избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Киеве.

Как отметили в киевской милиции, оба задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 194 (умышленное повреждение чужого имущества) и 293 (грубое групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

В отношении одного из них Голосеевским районным судом Киева вынесено решение об аресте, в отношении другого - Шевченковским районным судом столицы – подписку о невыезде. Хотя следователь в своем представлении просил взять под стражу и этого человека.

По словам собеседника агентства, арестованный участник акции ранее уже отбывал наказание в виде 9 лет лишения свободы также за повреждение чужого имущества.

Теперь расследования по делам продолжаются, допрашиваются свидетели, проводится ряд других следственных действий. «Цель уголовного дела - установить виновных в совершении преступлений и никакой политической почвы здесь нет», - отметили в милиции.

Между тем в пресс-службе Коалиции участников помаранчевой революции УНИАН сообщили, что милиция намерена задержать еще одного активиста предпринимательского Майдана - Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО, который является председателем Правления КУПР, и двух его заместителей - Петра МИХАЙЛЕНКО и Александра МИСЮРУ.

По данным пресс-службы КУПР, у двери отделения нейрохирургии Александровской больницы, где С.МЕЛЬНИЧЕНКО недавно сделали сложную операцию, дежурит конвой, чтобы задержать. Следственная группа неоднократно пыталась проникнуть в больницу и допросить С.МЕЛЬНИЧЕНКО в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела, отмечается в сообщении.

“Теперь милиция изъяла для уголовного дела историю болезни и пытается задержать правозащитника в момент выхода из отделения нейрохирургии”, - отметили в пресс-службе.

МВД пытается установить и местонахождение его заместителей П.МИХАЙЛЕНКО и А.МИСЮРЫ.

“Еще четырех активистов Майдана арестовали три дня назад. Их вынуждают давать неправдивые свидетельства о лидерах акции; одного из них после длительного допроса сегодня пока отпустили под подписку”, - также отмечается в сообщении.